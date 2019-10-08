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Суд продлил Калви домашний арест на три месяца

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Суд продлил Калви домашний арест на три месяца

Москва, 8 октября. Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 13 января. Кроме Калви, срок был продлен советнику фонда по финансовым услугам, гражданину Франции Филиппу Дельпалю.

Майкла Калви — основателя компании Baring Vostok Capital Partners, занимающейся инвестициями в Россию и страны СНГ, — задержали по подозрению в мошенничестве. Его и еще пятерых задержанных обвинят в хищении 2,5 млрд рублей. Бизнесмен свою вину отрицает.

По данным следствия, предприниматель был в курсе о задолженности у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» по кредитам перед банком в размере 2,5 миллиарда рублей, однако продал акции банку «Восточный экспресс», напомнила «Газета.ру».

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Источник: ТАСС
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