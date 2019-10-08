Йом-Кипур 2019: когда отмечается, традиции, что нельзя делать в еврейский День искупления

Иудеи всего мира готовятся отметить один из самых важных еврейских праздников — Йом Кипур, который также называют День искупления, или День прощения. В этот день в Израиле вводится много ограничений в связи с праздником, некоторые важные традиции Йом-Кипура соблюдают и евреи, живущие в других странах.

Когда отмечается Йом-Кипур 2019

Согласно еврейскому календарю, в 2019 году Йом-Кипур отмечают с вечера 8 октября до вечера 9 октября.

Традиции Йом-Кипура

Согласно иудейским верованиям, Йом-Кипур — это день, когда Всевышний принимает окончательное решение относительно судьбы каждого человека. Праздник, который является финальной точкой сорокадневного духовного очищения, сопровождается рядом серьезных ограничений, что не отменяет праздничной атмосферы. Верующие считают, что в еврейский Новый год Рош а-Шана Всевышний взвешивает все поступки человека за последний год, а через десять дней — в Йом-Кипур — принимает по поводу каждого окончательное решение.

Считается, что молитва и соблюдение всех правил помогает «замолить» грехи перед Создателем, но у людей каждому нужно попросить прощения самостоятельно. Не простить ближнего, который в Йом-Кипур обращается с просьбой о прощении, считается великим грехом.

Что нужно сделать на Йом-Кипур

К этому дню у евреев принято раздать все долги и выполнить данные обещания, а также, чтобы предстать перед Господом чистым, провести определенные очистительные процедуры.

В преддверии Йом-Кипура верующие стараются приобщиться к еще одному древнему обычаю, который называется капарот. Считается, что этот обычай также помогает избавиться от грехов. Строгие ревнители традиций иудаизма используют в этом обряде живых куриц и петухов, мясо этих птиц затем идет на стол нуждающимся.

Более цивилизованный способ совершить обряд — покрутить над головой купюру, деньги также передаются на благотворительность. Совершить этот обряд при помощи денег и при этом по всем правилам сегодня можно через Интернет, такую услугу предоставляют многие синагоги, в том числе в России.

Также в канун Йом-Кипура принято давать большую цдаку (обязательный благотворительный взнос в пользу нуждающихся). Праздничная цдака делается в память об умерших родственниках, имена которых поминают на Йом-Кипур в специальной молитве, которая называется «Изкор».

Также на Йом-Кипур у верующих считается обязательным строгий пост, который длится 25 часов и включает в себя полный отказ от еды и питья. Окончание поста знаменует праздничная трапеза, во время которой на столе, как правило, присутствует мясо птицы и сдобный хлеб хала.

Что нельзя делать в Йом-Кипур

На Йом-Кипур существует несколько важных запретов, которые в той или иной мере соблюдают все иудеи, даже далекие от религии.

— В течение всего праздника нельзя употреблять любую пищу и питье.

— Запрещено купаться и даже умываться, все очистительные процедуры следует совершить накануне праздника.

— Нельзя носить кожаную обувь (как символ роскоши). Обувь должна быть из заменителей (ткани, кожзаменителя, пластика), но, тем не менее, нарядная (поскольку это праздник).

— В знак отказа от роскоши также нельзя умащать свое тело кремами и маслами.

— В этот день под запретом супружеская близость.

Кроме этого, действуют все запреты, действующие в шаббат (еврейскую субботу) — например, пользование транспортом (за исключением ситуаций, угрожающих жизни человека).

В Израиле в этот день замирает вся деловая жизнь, не ходит общественный транспорт, в местах скопления верующих принимаются особые меры безопасности. Многие евреи-израильтяне, даже не соблюдающие все предписания иудаизма, проводят этот день в синагогах.

Война Судного дня

С Йом-Кипуром связано одно из наиболее трагических событий в истории современного Израиля — Война Судного дня. Война началась 6 октября 1973 года (в тот год на эту дату пришелся Йом-Кипур) с нападения Египта и Сирии на Израиль.

Вооруженный конфликт продлился 18 дней и завершился резолюцией ООН о прекращении огня. Все стороны конфликта понесли значительные потери, война имела далеко идущие последствия и серьезно повлияла на отношения Израиля с арабским миром, а также с СССР.