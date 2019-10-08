Трамп заявил о разработке «невероятного оружия» в США. События дня. ФАН-ТВ

Трамп рассказал о новых военных разработках США Президент США Дональд Трамп со свойственным ему пафосом рассказал о последних американских разработках. Как оказалось, страна создает не просто новую технику, а оружие, в которое, по словам Трампа, «никто не может поверить». Все карты американский лидер раскрывать не стал, но уточнил: речь идет, в том числе о неких подводных лодках. Их он отдельно одарил своими бурными эпитетами: «субмарины, о подобных которым никто никогда даже не думал». Столь грандиозные амбиции Трамп озвучил после переговоров о торговом соглашении с Японией. Хотя, учитывая недавний выход США из ДРСМД, ничем не ограниченные военные разработки Вашингтона сегодня вряд ли кого-то удивят. И все же Трамп понадеялся, что «немыслимое» оружие никогда не придется использовать.

Счетная палата оценила господдержку российского кино Счетная палата России вплотную занялась кинематографом. Но не съемками, а занимательными подсчетами. О них сегодня рассказал аудитор ведомства Михаил Мень. Речь шла о том, насколько эффективна господдержка нашего проката. В частности, выяснилось, что доля российского кино на внутреннем рынке с 2012 года выросла примерно в полтора раза. Сейчас она составляет 28,9%. В качестве ориентира Мень называет Францию, где этот же показатель достигает почти 40%. Он связан с отчислениями всех участников рынка на поддержку отечественного кино. А вот у российского Минкульта такого механизма нет. Еще один акцент Счетная палата делает на российских фильмах за рубежом, и здесь ситуация пока что хуже. В иностранном прокате число зрителей нашего кино снизилось на 15% с 2017 по 2018 годы. В связи с этим предлагается разработать новый документ федерального масштаба, который обозначит новые пути для привлечения зарубежных зрителей и внебюджетных средств.

В Госдуме допустили скорое возобновление рейсов в Грузию Авиасообщение между Россией и Грузией может вернуться в самое ближайшее время. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Конкретных сроков он не обозначил, но заметил, что безопасность россиян — приоритет в данном вопросе. Насколько Тбилиси готов ее обеспечить, сейчас предстоит убедиться. К слову, сам запрет на полеты в Грузию действует уже ровно три месяца — 8 июля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Это произошло на фоне уличных беспорядков и протестов, вызванных антироссийскими настроениями в южной республике. В конце сентября министры иностранных дел обеих стран Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсуждали этот вопрос на полях Генассамблеи ООН. Даже сам факт встречи они оценили позитивно, но от прогнозов все же пока воздержались.