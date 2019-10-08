Парализованный француз в экзоскелете встал на ноги силой мысли

Париж, 8 октября. Полностью парализованный житель Франции смог начать ходить благодаря новому экзоскелету, управляемому при помощи команд мозга.

28-летний мужчина был полностью парализован ниже плеч. Ученые смогли разработать экзоскелет, работа которого завязана на импульсах, поступающих из мозга человека.

Молодому французу, страдающий тетраплегией, имплантировали рядом с головным мозгом систему датчиков для перемещения всех четырех парализованных конечностей, сообщает MedikForum.

Мужчина при помощи сигналов мозга в течение двух лет выполнял умственные задачи различного уровня сложности. Алгоритм со временем стал понимать мысли пациента. В ходе исследования механизм экзоскелета смог увеличить количество совершаемых действий.

Сейчас технология еще находится на раннем этапе разработки, однако ученые планируют ее дальнейшее исследование на новых пациентах.

Ранее на Международной космической станции прошли испытания экзоскелета российского антропоморфного робота Федора. Он необходим для работы робота в режиме копирования.