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Генконсул Норвегии в Петербурге рассказал о росте турпотока между странами

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Генконсул Норвегии в Петербурге рассказал о росте турпотока между странами

Санкт-Петербург, 8 октября. Россияне стали чаще ездить в Норвегию. А введение бесплатных электронных виз увеличит турпоток норвежцев в Северную столицу России, заявил генеральный консул Королевства Норвегия в Петербурге Даг Малмер Халворсен.

Халворсен отметил, что, по данным Совета по туризму Норвегии, прошедшим летом поток туристов в регион фьордов увеличился на 20%.

«Сейчас туризм из России точно на подъеме», — приводит его слова «Петербургский дневник».

Он отметил, что россияне стали значительно реже ездить в Норвегию в 2014 году, когда курс рубля резко упал. Однако даже в этот период российские рыболовы «поддержали на плаву» показатели турпотока.

По мнению генконсула Норвегии в Петербурге, в ближайшие годы в Северную столицу значительно увеличится поток норвежских туристов. Одной из причин этого явления стало введение бесплатных электронных виз. Он отметил, что жители Норвегии часто принимают решение о путешествии спонтанно, поэтому важно, чтобы поездку можно было легко и быстро организовать.

«Раньше в Россию такую поездку планировать было сложно, а с облегчением визового режима все упрощается», — констатировал Халворсен.

Генконсул Норвегии в Петербурге рассказал о росте турпотока между странами

Кроме того, большие надежды норвежский дипломат возлагает на введение режима «открытого неба» в аэропорту «Пулково». Напомним, благодаря ему иностранные авиакомпании смогут летать из Петербурга в третьи страны.

«В петербургском списке направлений «открытого неба» есть и Норвегия, этот список российские власти должны согласовать до 1 декабря, — напомнил Халворсен. — Если наша страна останется в этом списке, надеюсь, скоро мы снова сможем летать друг к другу напрямую».

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Источник: Петербурсгкий дневник
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