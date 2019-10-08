Политолог спрогнозировал болезненные последствия для ЕС в случае принятия взглядов США

В США осознают, что в Европе существует другой взгляд на отношения с Россией и его изменение болезненно скажется на странах ЕС, уверен политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO, политолог и публицист Станислав Бышок.

Аналитики «Атлантического совета» из США (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019. — Прим.ФАН) рекомендуют руководству Еврокомиссии проводить прежний курс, основные моменты которого связаны с воспрепятствованием строительства «Северного потока — 2», борьбой с «дезинформацией» и помощью Украине в борьбе с «российской агрессией».

Центр аналитики предложил организации взять за основу поведение властей Польши по отношению к РФ. Автором главы, посвященной общению с Россией, стал американский дипломат Дэниел Фрид. Политик около 40 лет прослужил в Госдепартаменте, в том числе занимался курированием вопросов отношений со странами Европы и Евразии. Фрид считает, что ЕС проделал неплохую работу за последние годы, отвечая на «вызов» России.

При этом Дэниел Фрид отмечает, что с Россией необходимо сотрудничать и в сфере борьбы с терроризмом, называя такой подход «разумным».

В США существует крепкий антироссийский консенсус, который поддерживают в значительной степени Демократическая и Республиканская партии США. Президент США Дональд Трамп — один из немногих политиков, который не поддерживает данный курс на словах, но ничего с этим сделать не может.

«У них отсутствует вертикаль власти, к которой мы привыкли в России. Это нормально для них, когда президент говорит одно, а государство делает другое. В Европе тоже есть консенсус, но он другой. Он связан с тем, что Россия сложный сосед. Но при этом они осознают, что с ней нужно поддерживать взаимовыгодное сотрудничество», — заявил Бышок в беседе с Федеральным агентством новостей.

Для США важно влияние на Еврокомиссию. Кроме этого, в Штатах осознают, что в Европе другой взгляд на отношения с Россией, подчеркивает политолог.

«Европа больше связана с Россией географически и экономически, чем с США. Для США принципиально важная история, связанная с РФ, — это космические технологии. Все остальные контакты они могут исключить для себя без особой боли. Для Европы было бы более болезненно полностью принять американскую точку зрения. В Америке это понимают, но в очередной раз демонстрируют свой взгляд на ситуацию», — сообщил собеседник ФАН.

В США понимают, что их влияние на Европу ограниченно ее интересами, утверждает Бышок.

«Если говорить про главный совместный проект — «Северный поток — 2», то в США есть прекрасное понимание того, что это не крючок, которым Россия поддевает Европу, а инструмент для диверсификации», — рассказал политолог.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о договоренностях о новом контракте по газу между Россией и Украиной.