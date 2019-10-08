Сегодня хорошие новости продаются гораздо хуже, чем плохие; это делает героями участников конкурса «Хорошие новости России». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Пример для мотивации

На первом расширенном заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» в Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, зачем нужно рассказывать о хороших новостях. Он убежден, что нельзя молчать о хороших делах, поскольку они могут дать людям мотивацию действовать в этом же направлении.

«Не хвалиться, не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться», — уточнил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что о позитивных вещах стоит говорить, когда для этого есть основания.

«Это полезно, потому что это создает дополнительный мотив, мотивацию для дальнейших шагов в правильном направлении, в направлении созидания», — убежден российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин рассказал историю своего знакомого. Тот через своего друга пригласил журналистов на открытие моста. Однако никто из представителей прессы не приехал.

«Они потом начали ругаться, он говорит: что же ты, поросенок такой, никого не прислал. Тот отвечает: ну, а что присылать, если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали, а так — построили и построили, молодцы», — вспоминает президент.

«Хорошие новости России»

Примечательно, что на фоне заявления Владимира Путина о необходимости позитивных новостей уже вовсю работает запущенный Федеральным агентством новостей проект «Хорошие новости России». Более того, 9 июля в Общественной палате РФ прошло награждение победителей первого этапа конкурса «Хорошие новости России».

Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.

Владимир Соловьев напомнил, что присутствовал на награждении конкурса «Хорошие новости России», и сказал победителям, что они герои, потому что сегодня хорошие новости продаются гораздо хуже, чем плохие. Создание позитивного контента очень важно, потому что в стране происходит очень много хорошего и об этом обязательно надо рассказывать.

«Это нужно делать для того, чтобы не было перевеса только в негативную сторону. Хорошо, что существует такой конкурс. У журналистов есть много всяких направлений и видов деятельности. И хорошие новости тоже должны существовать. Это можно только поприветствовать», — пояснил Владимир Соловьев.

Конкурс «Хорошие новости России» был инициирован Федеральным агентством новостей для поддержки талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. В нем могут принять участие граждане России, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции.

ФАН призывает региональные СМИ присоединиться к нашей инициативе, а своим коллегам из других медиа желаем публиковать чуть больше добрых новостей в своих лентах. Потому что в России есть и хорошие новости. Победители в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса.

Посмотреть положение о конкурсе, скачать форму заявки можно по ссылке.