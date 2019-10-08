RAND Corporation признала неспособность НАТО «сдержать» Россию в Черном море

Сообщения, что в США разработали план сдерживания России в Черном море, были опубликованы 7 октября в ряде российских СМИ. Исходя из тональности, с которой подавалась новость о «плане сдерживания», у многих читателей могло возникнуть ощущение, что президент США подписал некий Сверхагрессивный План Антироссийских Действий, а через Босфор в Черное море с кряхтением уже протискивается американская авианосная ударная группа.

На самом деле дело обстоит, мягко говоря, не так.

В том, что представляет собой американский «план сдерживания России в Черном море» и несет ли он какую-либо реальную угрозу для безопасности РФ, разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

План есть? Плана нет

Начнем с того, что никакого разработанного в США «плана сдерживания России в Черном море»… не существует. Да-да, «план» — это досужая выдумка падких до сенсаций масс-медиа. На деле имеется лишь доклад американского правительственного аналитического центра RAND Corporation под названием «Russia, NATO, and Black Sea Security Strategy» («Россия, НАТО, и Черноморская стратегия безопасности»). Доклад был подготовлен экспертами центра на основе материалов семинара, посвященного текущей ситуации в акватории Черного моря, который в конце марта 2019 года прошел в румынском Бухаресте.

Иными словами, перед нами некое summary, в сжатой форме излагающее основные выводы, к которым пришли докладчики семинара. То есть это не какой-то утвержденный план действий против России, а в лучшем случае лишь декларация о намерениях.

При этом в преамбуле документа содержатся уже в некотором роде «ритуальные» для структур НАТО обвинения России в том, что она хочет добиться «полной свободы действий» в Черном и Азовском морях. Что Россия при этом использует не только военное, но и экономическое давление на своих оппонентов, а также задействует иной инструментарий создания «гибридных угроз» своим соседям. Что, наконец, Москва энергично усиливает свой Черноморский флот и наращивает боевой потенциал сил и средств Южного военного округа.

Судя по докладу RAND Corporation, всем этим напастям Запад должен противопоставить свою силу и непреклонность. Но тут, как говорится, есть нюансы…

Ничего принципиально нового

Американские аналитики обращают внимание на то, что Россия четко и последовательно отстаивает свои интересы в черноморском регионе, в то время как у ее оппонентов с этим имеются серьезные проблемы. В докладе RAND Corporation отмечается, что выработке эффективной стратегии противодействия «растущему влиянию» России в Черном море мешает отсутствие взаимопонимания между черноморскими государствами-союзниками США.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кому адресован этот упрек — конечно же, Анкаре. Как известно, после провала попытки военного переворота летом 2016 года Турция заметно скорректировала свои отношения с Россией в сторону их потепления.

В остальном же специалисты аналитического центра рекомендуют США и их союзникам денно и нощно крепить свое единство. Это должно выразиться в поддержке планов развития экономик черноморских государств, совместном выделении средств на реализацию в этих государствах инфраструктурных проектов, увеличении количества учений НАТО в черноморском регионе, а также оказании помощи Украине и Грузии в развитии их вооруженных сил.

Так что, как мы видим, чего-то принципиально нового в предложениях RAND Corporation не содержится. В части предложений по «сдерживанию России» доклад «Russia, NATO, and Black Sea Security Strategy» по большей части констатирует то, что и без того уже принято Вашингтоном и Брюсселем к исполнению.

Зоны бывают разными

Впрочем, стоп! Вот же оно, новое! Чтобы нивелировать тотальное военное превосходство России на черноморском ТВД, парни из RAND Corporation рекомендуют развернуть на территории Румынии и Болгарии передовые системы противовоздушной и береговой обороны. Проще говоря, американские аналитики предлагают на территории двух упомянутых черноморских государств попробовать создать то, что русские уже сделали в Калининградском эксклаве и на Крымском полуострове. Речь идет о формировании так называемых зон A2/AD.

Под этой аббревиатурой подразумевается термин anti-access/area-denial, т. е. зона, где возможность действий вооруженных сил противника крайне ограничена и грозит неприемлемыми потерями.

Только вот какая неприятность. Российские ЗРК и БРК по своим тактико-техническим характеристикам заметно превосходят свои западные аналоги. Плюс к этому в составе группировок российских зон A2/AD имеются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», не имеющие аналогов за рубежом и «дотягивающиеся» своими ракетами из Крыма до Румынии и Болгарии. С оглядкой на недавний выход США и РФ из ДРСМД можно даже сказать, что не просто «дотягивающиеся», но и уверенно «накрывающие» всю территорию упомянутых государств.

На практике это означает, что развернутые в Румынии и Болгарии зоны A2/AD сковать действия Черноморского флота не смогут. В случае гипотетического конфликта «Искандеры» будут прикрыты развернутой на Крымском полуострове многокомпонентной эшелонированной системой ПВО, проломить которую очень непросто. Одни только находящиеся в Крыму четыре дивизиона ЗРК С-400 имеют более полутора сотен зенитных управляемых ракет в залпе. Причем каждая из этих ЗУР имеет зону поражения воздушных целей 27 км по высоте и 250 км по дальности.

Создать столь же прочный «зонтик» над Румынией и Болгарией НАТО пока возможности не имеет. Таким образом, запущенные из Крыма ракеты «Искандеров» без особых проблем уничтожат в этих странах натовские ЗРК, БРК, аэродромы, штабы, командные пункты и базы снабжения.

Реальной угрозы нет

Если вспомнить еще, что размещенные в Крыму российские береговые ракетные комплексы «простреливают» черноморскую акваторию вплоть до турецких берегов, то идея какого-то «силового сдерживания» России на Черном море начинает пахнуть керосином. А ведь у России есть еще и стратегические ядерные силы…

Отдадим должное аналитикам из RAND Corporation — они вполне отдают себе отчет в том, кто сейчас действительно доминирует на Черном море. Доклад содержит признание, что чисто военного решения проблемы «сдерживания» РФ на Черном море не существует.

Вывод? Какую-либо реальную угрозу для безопасности РФ пресловутый американский «план сдерживания России в Черном море» не несет.