Instagram запретил пользователям шпионить за чужими лайками

Москва, 8 октября. Instagram спустя почти восемь лет избавился от своей самой спорной функции и закрыл вкладку «Подписки» в разделе активности. Теперь пользователи не смогут шпионить за чужими лайками и комментариями.

Эта функция появилась в 2011 году и часто становилась объектом жалоб юзеров. По их словам, они чувствуют себя неловко, когда знакомые могут узнавать, кого и когда они лайкнули и на кого подписались. Теперь отследить это станет невозможно. В соцсетях считают, что это отличное решение, и Instagram, возможно, даже спасет чьи-то отношения, ведь «лайкать своих бывших теперь можно без угрозы скандалов и разборок». По словам представителя Instagram Вишала Шаха, такое решение было принято «во избежание недоразумений», пишет «Российская газета».

Ранее стало известно, что Instagram cнова активизировал борьбу с ботами и усиленно чистит накрученные подписки. Однако помимо зачисток и удаления неудобных функций, приложение не забывает радовать пользователей новыми возможностями. Одной из таких стал мессенджер Threads, напоминает «Ридус».