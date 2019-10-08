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Россия
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Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

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Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Москва, 8 октября. Длинные выходные ждут россиян в ноябре в связи с празднованием в стране Дня народного единства, сообщили представители Роструда.

В ведомстве напомнили, что понедельник, 4 ноября, в этом году будет нерабочим днем.

«Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября, — приводит слова собеседника РИА Новости. — Это последние длинные выходные в 2019 году».

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

При этом заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец ранее напомнил, что 1 ноября будет обычным рабочим днем, а не сокращенным, так как он не предшествует празднику, передает телеканал «360».

Следующие длинные праздничные выходные ожидают россиян только после Нового года. Стоит отметить, что выходным будет считаться только 1 января, а 31 декабря жители страны выйдут на работу согласно графику. В следующем году «новогодние каникулы» сократятся на два дня: уже 9 января россияне вернутся на работу.

Правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Таким образом, в следующем году всего будет 248 рабочих и 118 выходных дней.

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Источник: РИА Новости
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