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Бутылку с письмом от советских моряков обнаружили в Бразилии

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Бутылку с письмом от советских моряков обнаружили в Бразилии

Бразилиа, 8 октября. Студенты обнаружили на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку, внутри которой находилось послание на русском языке.

Компания отдыхала на берегу и заметила необычную находку, сообщает телекомпания Globo. Бразильские студенты попытались прочесть письмена, но не смогли. Одна из девушек выложила фотографию найденного листа бумаги в группе Университета Пелотас в Facebook.

Запись в социальной сети прокомментировали около двух тысяч человек. Одна из девушек, знающая русский язык, попыталась прочитать письмо.

«Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции», — таков приблизительный текст послания.

Предположительно, упомянутое МРХ в письме — министерство рыбного хозяйства СССР, а «приказы и постановления» — это «сухой закон», установленный последним генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в 1985 году.

Найденный лист бумаги в результате отдали на экспертизу в лабораторию по сохранению и восстановлению артефактов Университета Пелотас. В настоящее время специалисты еще не дали свой официальный комментарий. Эксперты предполагают, что моряки выбросили бутылку с посланием в воду с советского рыболовного судна у берегов Гренландии примерно в 1990 году.

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