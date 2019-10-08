Москва, 8 октября. Президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества за высокий профессионализм и выдержку, проявленные в ходе аварийного полета на ракете «Союз-ФГ». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин наградил американского астронавта Ника Хейга Орденом мужества. 11 октября 2018 года Хейг вместе с россиянином Алексеем Овчининым стартовал к МКС на «Союзе-ФГ». На третьей минуте полета космический аппарат вышел из строя. Несмотря на то, что корабль в тот момент был на высоте 80 километров, аварийная посадка прошла успешно. Кроме того, в марте 2019 года Хейг с Овчининым все же попали на орбиту в составе очередного экипажа МКС. Несколько дней назад они успешно сели на Землю.

Утром 11 октября 2018 года во время запуска с космодрома «Байконур» ракеты-носителя «Союз-ФГ», выводившей на орбиту «Союз МС-10» с двумя космонавтами на борту, произошла авария. Ее предварительной причиной названо неотделение одного из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя, что привело к потере ориентации блока второй ступени и отключению его двигателей.

Для выяснения причины аварии сформирована государственная комиссия, а полеты российских ракет-носителей «Союз» приостановлены. Пока понятно одно — настало время вспомнить выражение предыдущей эпохи: «У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество».

Предыдущая авария с кораблями серии «Союз» произошла 35 лет назад, 26 сентября 1983 года. Тогда, по странному стечению обстоятельств, неудачным оказался запуск «Союза», тоже имевшего порядковый десятый номер.