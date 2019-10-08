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Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества

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Путин наградил американского астронавта Ника Хейга Орденом мужества

Москва, 8 октября. Президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества за высокий профессионализм и выдержку, проявленные в ходе аварийного полета на ракете «Союз-ФГ». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин наградил американского астронавта Ника Хейга Орденом мужества. 11 октября 2018 года Хейг вместе с россиянином Алексеем Овчининым стартовал к МКС на «Союзе-ФГ». На третьей минуте полета космический аппарат вышел из строя. Несмотря на то, что корабль в тот момент был на высоте 80 километров, аварийная посадка прошла успешно. Кроме того, в марте 2019 года Хейг с Овчининым все же попали на орбиту в составе очередного экипажа МКС. Несколько дней назад они успешно сели на Землю.

Утром 11 октября 2018 года во время запуска с космодрома «Байконур» ракеты-носителя «Союз-ФГ», выводившей на орбиту «Союз МС-10» с двумя космонавтами на борту, произошла авария. Ее предварительной причиной названо неотделение одного из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя, что привело к потере ориентации блока второй ступени и отключению его двигателей. 

Для выяснения причины аварии сформирована государственная комиссия, а полеты российских ракет-носителей «Союз» приостановлены. Пока понятно одно — настало время вспомнить выражение предыдущей эпохи: «У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество». 

Предыдущая авария с кораблями серии «Союз» произошла 35 лет назад, 26 сентября 1983 года. Тогда, по странному стечению обстоятельств, неудачным оказался запуск «Союза», тоже имевшего порядковый десятый номер.

Путин наградил американского астронавта Ника Хейга Орденом мужества

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Источник: официальный портал правовой информации
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