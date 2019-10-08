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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

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Названы лауреаты Нобелевской премии по физикеСтокгольм, 8 октября. Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2019 году стали Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Келоз. Нобелевский фонд объявил победителей в Стокгольме во вторник. 

Пиблс получил награду за развитие космологии, а Майор и Келоз удостоились премии за открытие экзопланеты.

Мишель Майор

Дидье Келоз

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получил Артур Эшкин за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах, а также Жерар Муру и Донна Стрикленд, которые работали над методом высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Накануне стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2019 года. Ими стали Уильям Келин, Питер Ратклифф и Грегг Семенц, которые занимались изучением живых клеток на присутствие кислорода.

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