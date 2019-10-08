Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Стокгольм, 8 октября. Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2019 году стали Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Келоз. Нобелевский фонд объявил победителей в Стокгольме во вторник.

Пиблс получил награду за развитие космологии, а Майор и Келоз удостоились премии за открытие экзопланеты.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получил Артур Эшкин за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах, а также Жерар Муру и Донна Стрикленд, которые работали над методом высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Накануне стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2019 года. Ими стали Уильям Келин, Питер Ратклифф и Грегг Семенц, которые занимались изучением живых клеток на присутствие кислорода.