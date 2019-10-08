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Нововведения в конкурсе «Лидеры России» обсудят в Москве

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Нововведения в конкурсе «Лидеры России» обсудят в Москве

Москва, 8 октября. Организаторы конкурса «Лидеры России» во вторник, 8 октября, проводят пресс-конференцию о нововведениях в сезоне 2019-2020 гг, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Главным нововведением конкурса станет специализация — если раньше лидеры выступали на одной общей площадке, теперь же за звание лучшего они будут бороться в своих сферах. Кураторами специализаций станут выдающиеся деятели страны из разных отраслей — здравоохранения, науки, финансов и технологий.

Нововведения в конкурсе «Лидеры России» обсудят в Москве

На пресс-конференции организаторы конкурса «Лидеры России» представят новый формат тестов и план для участников конкурса, расписанный по этапам. Почетными гостями мероприятия выступят первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Также на мероприятии выступят зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которые уже не первый год являются наставниками конкурса.

«Мы несколько раз поднимали вопрос о специализации конкурса. Для нашего направления это особенно актуально», — подчеркнула Вероника Скворцова.

Нововведения в конкурсе «Лидеры России» обсудят в Москве

Заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» состоялось 4 октября. На нем президент России Владимир Путин поддержал идею создания ежегодного форума для молодежи в Сочи с одноименным названием, а также поддержал проект запуска нового сезона конкурса «Лидеры России».

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