Пострадавшие от застройщиков члены ЖСК получат право на компенсацию

Госдума приняла в первом чтении проект о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков. Авторами инициативы выступили депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о ЖСК, созданных до 1 июля 2019 года — перехода на проектное финансирование. В случае принятия такого закона участники кооперативов смогут претендовать на возмещение за счет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства так же, как и обманутые дольщики.

Как пояснил один из авторов проекта, глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, ранее был принят закон, который позволяет направлять государственное финансирование на достройку проблемных объектов, в том числе переданных ЖСК в ходе процедуры банкротства застройщиков. Если фонд принимает решение о нецелесообразности достройки, то обманутые дольщики могут получить компенсацию вложенных средств, а члены ЖСК — нет.

«Это несправедливо и требует законодательного решения, что мы и предложили», — сказал журналистам Володин.

В беседе с ФАН свою позицию о законопроекте озвучил депутат Сергей Вострецов.

«Госдума постоянно прорабатывает механизмы для защиты граждан от недобросовестных застройщиков. В данном случае речь идет о проекте, который направлен на восстановление справедливости. Он дает равные права на компенсацию всем пострадавшим», — заявил он.

Такой закон будет принят в ближайшее время, уточнил парламентарий.

«Сейчас идет бюджетный процесс, в рамках которого распределяются средства, в том числе на соответствующие выплаты. Нам необходимо своевременно прописать в законодательстве необходимый механизм», — рассказал член фракции «Единой России».

Он отметил, что депутаты находятся в постоянном контакте со своими избирателями и данный проект направлен на решение вопроса, который волнует многих россиян.