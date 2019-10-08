Песков назвал нормальным обновление корпуса губернаторов

Москва, 8 октября. Кремль никогда не анонсирует кадровые перестановки, в российских регионах происходит ротация, обновление корпуса губернаторов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты напомнили Пескову об информации СМИ, которые писали, что во второй половине октября начнется волна отставок губернаторов. Среди самых неустойчивых политиков, например, назвали главу ХМАО Наталью Комарову. Они поинтересовались у представителя Кремля, правдива ли информация о грядущих кадровых решениях, и из чего будет исходить Кремль, решая судьбу кого-либо из губернаторов.

«Мы никогда никакие кадровые перестановки не анонсируем, не будем делать этого и на этот раз. В губернаторском корпусе постоянно происходят ротации — это нормальный процесс, происходит обновление губернаторского корпуса. Наверное, оно будет происходить и дальше. Но называть кого-то конкретно наиболее вероятными фигурами для отставки я бы не стал. Еще раз повторяю мы никогда не анонсируем назначения», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в Следственном комитете, МВД, МЧС и ФСИН РФ. Глава государства уволил, в частности, начальника управления ФСИН по Владимирской области Андрея Виноградова, начальника ГУ МЧС РФ по Коми Александра Князева, руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Виктора Леденева, начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области Андрея Неупокоева, прокуроров Воронежской и Томской областей Николая Шишкина и Виктора Романенко.

Этим же указом Путин произвел ряд назначений. Так, в частности, Николай Басов возглавил ГУ МЧС по Забайкальскому краю, Юрий Лымарь стал начальником ГУ ФСИН по Пермскому краю, Дмитрий Козлов стал начальником ГУ МЧС По Севастополю.