The National Interest составило список лучших танков России

Вашингтон, 8 октября. Американское издание The National Interest составило список самых лучших, по их мнению, российских танков.

В рейтинге лучших танков оказались как современные российские боемашины, так и бронетехника времен СССР.

Топ российских боевых машин возглавляет проект перспективного боевого танка четвертого поколения Т–95. Издание называет эту боевую машину «возможно самым смертоносным российским танком».

В списке оказался и советский танк Т–34. Передняя часть корпуса танка была сильно наклонена, толщина брони составляла 45-47 миллиметров. Однако у конструкции Т–34 был и ощутимый минус — конструкция собиралась на заводе из разных типов стали, поэтому некоторые части были мягкими. Также у танка часто ломались гусеницы.

Также в рейтинге США отмечено семейство советских средних танков Т–54 и Т–55. В Т–54 были исправлены проблемы Т–34, например, увеличена толщина брони и заменена 85-миллиметровая пушка. Специалисты отметили простоту танка в эксплуатации и обслуживании.

В список попал и российский танк Т–90, который вышел на рынок для замены Т–64, Т–72 и Т–80. Американцы отмечают схожесть боевой машины с «монстром Франкенштейна», так как конструкция собиралась из корпуса Т–72 и башни с пушкой от Т–80.

Ранее в США составили список самых лучших бомбардировщиков России с наибольшим наносимым уроном.