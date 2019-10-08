Парламентарии Грузии рассказали об истинном отношении к диалогу с Россией

Более половины участников «Народного референдума» в Батуми выступили за прямой диалог с Россией. Об этом журналистам сообщил глава оппозиционной фракции «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы решили спросить у грузинского народа, что они хотят, согласны ли они на диалог, согласны ли они на военную непричастность, и провели так называемый народный референдум в городе Батуми, где 75% опрошенных было за прямой диалог с Россией», — рассказал Ломия по итогам встречи Межпарламентской группы диалога Россия — Грузия.

Он также представил журналистам сопроводительные материалы, согласно которым в период с 25 сентября по 1 октября 2019 года участниками опроса стали 77 тысяч человек.

Респондентам предложили ответить на три вопроса, в том числе о желании объявления Грузией «военной непричастности», что, по мнению авторов исследования, означает отказ от членства в военных блоках, размещения на территории страны военных баз иностранных государств, а также от проведения учений с военными из других стран.

Согласно результатам, «за» выступили 69% опрошенных, «против» — 15%, не приняли решения 16%.

Второй вопрос касался восстановления целостности Грузии. Участников опроса попросили ответить, согласны ли они с тем, что достичь ее можно «исключительно мирной политикой с Россией», путем прямого диалога с Москвой, Сухуми, Цхинвали, а также путем восстановления экономических связей, воздушного сообщения и отмены визового режима для граждан Грузии.

В поддержку заявленных тезисов выступили 75% респондентов. Об иной позиции заявили 11% опрошенных. Не приняли решения 14% участников исследования.

Последним был вопрос о том, желают ли респонденты, чтобы парламент Грузии принял резолюцию об объявлении преступным режима Саакашвили — Бокерия и «Единого национального движения», привлечении к ответственности его главных представителей, а также наказании лиц, «имеющих отношение к резонансным делам».

Согласие с необходимостью принять такое решение выразили 64% участников опроса, не определились 25%. «Против» выступили 11% респондентов.

Напомним, отношения между Москвой и Тбилиси обострились в июне 2019 года из-за антироссийских выступлений. Поводом для антироссийской провокации послужил инцидент, который произошел в парламенте Грузии в ходе сессии Межпарламентской ассамблеи православия с участием российской делегации.