В Кремле отреагировали на сообщения о возможном выходе США из договора по открытому небу

Москва, 8 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что США якобы готовятся выйти из договора по открытому небу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Официальных заявлений США не было, а американские СМИ американские все меньше можно считать достоверными источниками», — подчеркнул представитель Кремля.

По его мнению, к подобным публикациям нужно относиться очень аккуратно и всегда «дожидаться более-менее официальных подтверждений».

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел выразил беспокойство по поводу того, что Штаты могут выйти из Договора по открытому небу. В связи с этим он уже обратился к советнику по нацбезопасности президента США.

Сообщения о возможном выходе Штатов из этого договора уже прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он предупредил, что отсутствие этого документа может привести к высокому риску конфликтов в небе по недоразумению, пишет «Утро.ру».

Отметим, что после 2014 года Вашингтон неоднократно пытался выйти из Договора по открытому небу, заявляя, что российские инспекционные самолеты якобы шпионят за американскими объектами. При этом самолеты-разведчики ВВС США все чаще появляются у границ России.

США смогут манипулировать информацией по развертыванию войск в каком-либо районе мира с выходом из Договора по открытому небу, который предоставлял эти данные легально и открыто, считает

По мнению директора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, после выхода из Договора по открытому небу Штаты смогут манипулировать данными по развертыванию войск в той или иной точке мира.