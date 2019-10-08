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Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

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Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

Москва, 8 октября. Сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери стал причиной смерти актера театра и кино Дмитрия Марьянова, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие установило, что Марьянов находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября, причем неоднократно жаловался сотрудникам учреждения на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не отреагировала на жалобы пациента, отказывалась доставить Марьянова в больницу и запретила вызывать бригаду скорой помощи, так как «намеревалась продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра».

По приезде в больницу медики констатировали смерть Марьянова. Следователи уверены, что если бы артиста направили в больницу вовремя, то его могли бы спасти.

«Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери», — говорится в сообщении СК РФ.

Директора реабилитационного центра обвиняют в оставлении человека в опасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Материалы дела направлены в суд.

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, ему было 47 лет. Артиста похоронили на Химкинском кладбище. 

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