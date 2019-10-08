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Россия не будет вступать в новую гонку вооружений, заявил Песков

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Россия не будет вступать в новую гонку вооружений, заявил Песков

Москва, 8 октября. Россия не будет вступать в новую гонку вооружений с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«В Кремле, безусловно, опасаются новой гонки вооружений. Но напомню, что Владимир Путин ранее уже заявлял о том, что Москва не будет втягиваться в такую гонку», — добавил он.

Представитель Кремля добавил, что Россия сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства. Это обеспечит безопасность нашей страны и паритет в мире, подчеркнул он. Кроме того, Песков обратил внимание, что Москва внимательно следит за разработками США в области новых систем вооружений. 

«Вы знаете, что научно-исследовательские работы по созданию новых ракет средней дальности, особенно в нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности как раз и стали причиной для разрушения этого очень важного с точки зрения международной безопасности документа», — заметил пресс-секретарь президента РФ. 

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о создании в Штатах «невероятных новых вооружений». В частности, как сообщала «Газета.ру», он сообщил, что США развивают и обновляют свои ядерные вооружения и строят такие подлодки, «о которых даже никто не может подумать».

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