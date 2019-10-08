Представители Заворотнюк не комментируют информацию о тайной выписке актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов и ее пиар-директор Марина Потапова отказываются комментировать информацию о выписке актрисы.

По данным телеграмм-канала Mash, звезда тайно покинула медклинику «Европейский медицинский центр», где она проходила лечение в последний месяц. Интернет-издание пишет, что у Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре.

Актрису выписали несколько дней назад, однако она все еще находится в тяжелом состоянии, уточняет Mash. Лечение актрисы планируется в другом месте, сообщает телеграмм-канал.

Христов, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, может ли он подтвердить эту информацию, отказался что-либо комментировать.

«По Насте. Нет, без комментариев», — сказал Христов.

Кроме того, ФАН попыталось получить информацию о состоянии знаменитости у ее пиар-директора Марины Потаповой, однако реакция на вопрос была аналогичной.

«Не комментирую», — ответила Потапова.

Напомним, в сентябре СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. По данным средств массовой информации, звезда сериала «Моя прекрасная няня» перенесла несколько серьезных операций.

Позже сообщалось, что врачи, наблюдавшие за состоянием больной Анастасии Заворотнюк, пришли к выводу, что лечить актрису можно исключительно медикаментами. По их мнению, опухоль звезды сериала «Моя прекрасная няня» неоперабельна.

Однако, по словам журналистов, в Германии Заворотнюк делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования. Семья актрисы отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций, хотя больница, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», не запрещает этого. Позже актриса, по данным некоторых источников СМИ, перенесла вторую операцию. Семья актрисы не дает никаких официальных комментариев по поводу ее болезни.

Ранее нейрохирург Павел Шнякин оценил шансы Заворотнюк на выздоровление. По его словам, победить глиобластому, которую, предположительно, нашли у актрисы, на данный момент невозможно. Также врач сообщил, что такая опухоль развивается очень стремительно, а для появления тяжелых симптомов достаточно двух-трех месяцев.

Кроме того, Потапова недавно опровергла сообщения о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» якобы скончалась. Данные о кончине актрисы сегодня распространил Telegram-канал «Только никому…». Концертный директор артистки Стас Христов от лица родных Заворотнюк попросил прекратить спекуляции вокруг темы ее здоровья.