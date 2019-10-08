Названы российские регионы с самой низкой смертностью от алкоголя

Москва, 8 октября. Названы регионы России с самым низким уровнем смертности от алкоголя. По данным Росстата, реже всего от употребления спиртных напитков умирают в Самарской и Ростовской областях, а также в Чечне, Дагестане и других республиках Кавказа.

Согласно статистике, в 2018 году алкоголь стал причиной смерти 48 тысяч россиян — это около 2,6% от всех умерших граждан. Чаще всего из-за употребления спиртных напитков умирают мужчины трудоспособного возраста. Причинами смерти становятся алкогольная кардиомиопатия, отравление спиртными напитками, а также гепатиты и цирроз печени, возникающие из-за употребления алкоголя. 4–5% всех смертей российских мужчин старше 20 лет связаны со спиртными напитками, у женщин этот показатель составляет 1,5%.

Регионами РФ с самой высокой смертностью из-за алкоголя стали Чукотка, Магаданская и Ивановская области. Также в пятерку вошли Новгородская и Ярославская области, пишет «Газета.ру». На Чукотке в прошлом году по причинам, связанным с употреблением спиртных напитков, умерли 13 человек, сообщает телеканал «360». Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал НСН, что на злоупотребление алкоголем в регионах Дальнего Востока большое влияние оказывает тяжелый климат.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что число больных алкоголизмом россиян снизилось примерно в два раза с 2008 года. Кроме того, потребление алкоголя в России снизилось с 15,7 литра на душу населения в 2008 году до 9,3 литра в 2017 году.