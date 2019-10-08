ВВС Турции атаковали штаб курдов на севере Сирии – означает ли это начало операции Анкары

Турецкие ВВС ударили по одному из опорных пунктов курдских Демократических сил Сирии (SDF) на севере провинции Хасака, передает информагентство Al Mayadeen. Означает ли это, что третья военная операция Анкары в САР началась? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

По сведениям ливанского портала, вчера поздним вечером бомбардировке авиации Турции подвергся штаб курдов вблизи города Аль-Маликия к северо-востоку от Хасаки. Сведения о потерях в рядах SDF и возможных жертвах среди местного населения пока устанавливаются.

Сирийский канал Ikhbariya тоже сообщил о нападении на объекты «Демократических сил»: по сообщениям его источников, это произошло в поселке Телль-Тавиль в предместьях Аль-Маликии.

Между тем, согласно данным одной из местных радиостанций Sham FM, налетам подверглись блокпосты SDF на границе с Ираком. В ходе ударов, кроме того, были разрушены два моста.

Тем не менее официально о начале нового наступления против курдов Анкара еще не объявляла. Судя по всему, в настоящее время завершается подготовка, а данные авиаудары – предвестники того, что турки уже понемногу расчищают путь своим армейским подразделениям для продвижения на юг вглубь Сирии.

Заместитель главы правящей в Турции партии даже объявил журналистам местного телеканала Haber Turk названии грядущей операции – «Источник мира».

Кроме того, вчерашнее заявление Белого дома об отводе американских вооруженных сил от сирийско-турецкой границы чуть позже были подтверждены реальными соответствующими действиями. Это еще один «звоночек», свидетельствующий о том, что наступления, похоже, не избежать.

Тем временем курды по-прежнему удивляются предательству США, но при этом они все еще полны решимости обороняться. Многие военные эксперты, впрочем, уверены, что долго им простоять против турок не удастся.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков уверен, что теперь, когда Анкаре удалось сломить Вашингтон, она уже точно не повернет назад, а значит – наступление стартует, скорее всего, уже в самое ближайшее время. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Операция, судя по всему, неизбежна, поскольку Турция все же смогла продавить Соединенные Штаты. В итоге американцы фактически самоустранились, и путь для атак против курдов открыт. Единственное, что американский президент Дональд Трамп предупредил турок, мол, если они предпримут какие-то совсем несогласованные действия, то он их разорит экономически. Поэтому какая-то координация, так или иначе, сохранится. Но сама территория «зоны безопасности» с большой долей вероятности полностью перейдет под контроль Анкары в ходе грядущей операции», – предположил эксперт.

Для США потерять этот район не смертельно, намного больше вновь теряют курды, которые в очередной раз наступили на те же американские «грабли».

«Бойцы SDF, возможно, хотя бы на этот раз поймут, что не нужно делать ставку на американцев в сирийском конфликте. В этой кампании Вашингтон как всегда преследует исключительно свои интересы, и если под эти интересы не подпадают его союзники, то он от них очень быстро избавляется. Очередные же призывы курдов к России и Сирийской арабской армии (САА) встать на защиту страны от турецкой агрессии звучат, конечно, нелепо. Хочется спросить у них – ребята, где ж вы были раньше, когда и Москва, и Дамаск пытались найти пути примирения», – подчеркнул востоковед.

Но в целом нынешняя ситуация на северо-востоке САР может оказать благоприятный эффект на страну в целом. Турки несколько подвинут американцев там, а сирийцы при успешном налаживании контактов с «Демократическими силами», возможно, смогут продолжит теснить США за Евфратом.