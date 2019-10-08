Союз производителей успокоил россиян после сообщений об исчезновении крафтового пива

Из-за вступления в силу с 1 января 2021 года регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции в России может исчезнуть крафтовое пиво. Об этом сообщило RT со ссылкой на Росстандарт. Однако представители пивной промышленности опровергли информацию, а в Госдуме заявили, что пиво вообще стоит запретить.

Член Московского совета отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Небольсин назвал новость, распространенную во вторник журналистами, фейковой.

«Журналисты растиражировали информацию, предоставленную Росстандартом, но такое ощущение, что ее озвучила уборщица, работающая в этом ведомстве, потому что налицо полнейший непрофессионализм и незнание предмета. Я хочу всех успокоить. Никакого запрета на производство крафтового пива нет. Такого определения нет в новом техрегламенте Евразийского экономического союза, вступающем в силу в нашей стране с 2021 года. Крафтовое пиво — это вообще обиходное выражение, под которым подразумевается напиток, произведенный на малых пивоварнях в небольших количествах по авторским рецептам. На него нет стандарта. Стало быть, отменять нечего. А документ, о котором идет речь, будет по-прежнему регламентировать производство пива и пивных напитков. А изменяющееся содержание солода на крафтовость не влияет», — объяснил Федеральному агентству новостей Алексей Небольсин.

По его словам, крафтовым может быть как пиво, так и пивной напиток, в зависимости от количества солода. По новому техрегламенту, с 1 января 2021 года к пиву будут относиться напитки, в которых не менее 50% солода, а не 80%, как сообщили RT в Росстандарте.

«Остальное — это несоложенка и сахаросодержащие продукты. Такие напитки будут считаться пивом. А пивными напитками будут называть те, в которых солода меньше половины. Собственно, крафтовые пивоварни от этого своей работы не поменяют. Они продолжат производить пиво и пивные напитки по авторским рецептам. А уменьшением обязательного количества солода в пиве, скорее всего, воспользуются крупные пивоваренные компании. Вместо 80% им разрешат использовать при производстве пива 50% солода. То есть изменится пиво массового потребления, а не крафтовое. Крафтовики уже заявили, что количество солода в своей продукции уменьшать не собираются, дабы не менять вкус напитков — как было под 80-100% солода, так и останется. В крафтовом пиве меньше пива не будет», — заключил представитель «Опоры России».

Его слова подтвердила ФАН и президент правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова.

«Со вступлением в силу нового техрегламента ЕАЭС для любителей крафтового пива ничего не изменится. Да, производители при производстве будут учитывать новые стандарты. Появится понятие «специальное пиво». Это пиво, приготовленное из пивного сусла без использования этилового спирта, но с применением сахаросодержащих продуктов, плодово-ягодного и растительного сырья и вкусоароматических. При этом содержание пива в таком напитке должно быть не менее 80%. Просто пивом будут называться напитки, содержащие не менее 50% солода. А пивными напитками будут считаться напитки, в которых не менее 40% пивного сусла из солода и не более 7% этилового спирта. То есть новый «пивной регламент», как видим, крафтовое пиво не затрагивает. Потому что оно само может быть как пивом, так и пивным напитком. Но его производители вряд ли пойдут на замену авторской рецептуры. Потому что в этом их особенность, завоевавшая любовь ценителей пенных напитков», — отметила Елена Цветкова.

А вот депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что лучше бы крафтовое пиво запретили, как и все остальное.