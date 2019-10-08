Лукашенко объяснил, почему конфликт в Донбассе невозможно урегулировать без США

Минск, 8 октября. Конфликт в Донбассе нельзя решить без помощи США, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», которая проходит в Минске.

Глава Белоруссии считает, что Вашингтон слишком погружен в политические и экономические процессы Украины.

«Вы же знаете, насколько погружены США не только в проблемы Крыма, Донбасса, целостности Украины, но и вообще — и политические, и экономические процессы. Да и американцы это уже не отвергают», — сказал Лукашенко.

Гражданская война на юго-востоке Украины разгорелась в 2014 году после государственного переворота в стране. Тогда Луганск и Донецк объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Разрешить внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, Киев, как утверждают в ДНР и ЛНР, регулярно нарушает режим прекращения огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить состав «нормандского формата», подключив к нему США и Великобританию. В республиках Донбасса сомневаются, что присоединение Вашингтона к «нормандской четверке» принесет пользу.