Путин выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Бушмина

Москва, 8 октября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.

Соболезнования главы государства зачитал во время панихиды в ритуальном зале Центральной клинической больницы первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Евгений Викторович был авторитетным общественным и государственным деятелем, настоящим профессионалом. Он трудился с полной самоотдачей. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег», — передал слова президента Кириенко.

Также в тексте соболезнования Владимир Путин отметил, что Бушмин внес значимый личный вклад в развитие парламентаризма России.

На панихиду прибыли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, зампредседателя правительства Татьяна Голикова и глава Ростовской области, которую сенатор представлял в Совфеде, Василий Голубев.

Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин скончался на 62-м году жизни 6 октября после продолжительной болезни. В верхней палате российского парламента сенатор отвечал за вопросы экономического блока, бюджета и финансовых рынков России.