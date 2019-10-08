Сирия, 8 октября. Протурецкие боевики заявили о намерении захватить Манбидж в Алеппо. ВС Турции атаковали позиции курдов на северо-востоке Хасаки. В результате стрельбы неизвестных на юго-востоке Дейр-эз-Зора погиб мужчина, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов юго-западнее Алеппо.

«Сирийская национальная армия»: заявила о намерении захватить Манбидж на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации вылазки в городе Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла подконтрольные САА территории на северо-западе Хамы.

ВС Турции: приступили к обстрелам позиций курдов и боевым вылетам на северо-востоке Сирии.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (thiqanewsagency) передает, что Сирийская арабская армия (САА) возобновила обстрелы укрепрайонов исламистов на юго-западе от административного центра провинции. Под ударом артиллерии правительственных сил оказались позиции радикалов на окраинах города Джазрая.

Между тем лидер новообразованной «Сирийской национальной армии», в которую вошли исламисты различных протурецких бандгрупп, заявил о том, что боевики не допустят перехода Манбиджского района под контроль законного правительства САР и войдут в город первыми. Об этом сообщает Twitter-канал (slmhktn). По информации, опубликованной на странице в Twitter (AlHadath), в Джараблус, расположенный севернее Манбиджа, уже прибыла партия турецкой военной техники. Напомним, накануне поступали неподтвержденные сведения о том, что сирийские войска движутся в направлении Манбиджа, дабы занять его, предупредив тем самым вторжение поддерживаемых Анкарой джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции вновь произошло нападение неизвестных. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), в результате стрельбы, открытой группой вооруженных людей в городе Аль-Бусейра, погиб один из мирных жителей по имени Махмуд Аль-Мазйуз. Предполагается, что налетчики принадлежали к числу террористов «Исламского государства», действующих в составе так называемых спящих ячеек. Однако подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы пока не заявляли о причастности джихадистов в случившемуся. Как известно, в зонах контроля SDF в Дейр-эз-Зоре регулярно наблюдаются вылазки подпольных групп ИГ1. Более того, они свободно занимаются вымогательством, терроризируя местное население.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о том, что жители населенных пунктов, расположенных в приграничных с Турцией районах, начали покидать свои дома после призыва турецких властей к эвакуации. Напомним, ввиду невыполнения Соединенными Штатами условий американо-турецкого соглашения о формировании демилитаризованной зоны Анкара заявила о возвращении к первоначальному плану по зачистке территорий на севере САР путем военной операции. О завершении подготовки к наступлению президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил еще в минувшую пятницу.

Провинция Хама

Новостной портал Step News Agency передает, что боевики вооруженной оппозиции продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками на линии разграничения сил сторон. Джихадисты незаконных группировок, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1***, ударили по расположениям ополченческих отрядов, выступающих на стороне Сирийской арабской армии (САА), поблизости от поселения Нур-Шатха на северо-западе провинции. При этом оппозиционные источники заявляют о том, что жертвой проведенного обстрела стал один из проасадовских бойцов. Тем не менее данная информация пока нуждается в проверке.

Провинция Хасака

Поступили сведения о начале боевых действий в приграничных районах, несмотря на то, что о начале наступления Турции пока не было официально объявлено. Как передает Twitter-канал (RojavaNetwork), турецкие военные самолеты атаковали военные объекты курдских бандформирований в районе погранперехода «Семалка», расположенного на границе Сирии и Ирака. В результате воздушной атаки были уничтожены два моста. Кроме того, согласно информации интернет-портала Step News Agency, артиллерийские дивизионы вооруженных сил Турции приступили к обстрелам позиций курдов в районе города Аль-Маликия, располагающегося на северо-востоке региона. Данные о последствиях атаки в настоящий момент выясняются. Как известно, накануне курды лишились поддержки союзника. США заявили о том, что не будут оказывать поддержку SDF в случае турецкого наступления на севере САР, после чего приступили к передислокации своих сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.