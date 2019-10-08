МИД Ирана предостерег Турцию от военной операции в Сирии

Тегеран, 8 октября. Военная операция Турции в Сирии грозит материальным и гуманитарным ущербом, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Министр подчеркнул, что Тегеран уже предупредил турецкие власти, что они могут обеспечить безопасность своей страны, только разместив военные силы в приграничных районах.

«Действия против суверенитета и безопасности Сирии не принесут Анкаре пользы», — подчеркнул он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью новой военной операции на севере Сирии является очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности. В ней, по его словам, можно будет разместить находящихся в Турции сирийских беженцев. 7 октября вечером ВВС Турции обстреляли базу арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в провинции Хасаке.

В тот же день, как отмечает «Газета.ру», американский президент Дональд Трамп пообещал уничтожить экономику Турции в случае, если Анкара сделает что-то, что ему покажется непозволительным.