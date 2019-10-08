Дамаск, 8 октября. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция — 20. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны России, опубликованном на сайте военного ведомства.

Россия заявила о 24 случаях обстрела за сутки в Сирии. Отмечается, что российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях. Семь из них произошли в Идлибе, девять — в Латакии, четыре — в Алеппо, четыре — в Хаме. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня. Они произошли в провинциях: Латакия — 5, Идлиб — 10, Хама — 4, Алеппо — 1.

Гуманитарные акции в течение суток не проводились.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и специальный посланник ООН Гейр Педерсен достигли в ходе встречи в Дамаске «окончательной» договоренности по составу Конституционного комитета САР. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Отмечается, что стороны также договорились о механизмах функционирования Конституционного комитета Сирии. Как пишет издание Al-Watan, ранее Гутерриш рассказал, что Конституционный комитет Сирии заработает в ближайшее время.

Напомним, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен надеялся, что ему удастся в ходе переговоров в Дамаске продвинуть вперед процесс политического урегулирования в Сирии. Об этом он рассказал перед встречей с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.