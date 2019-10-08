РЖД в 2020 году изменят правила посещения туалетов

Москва, 8 октября. Руководство РЖД приняло решение в 2020 году сделать посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования бесплатным для всех. Нововведение начнет действовать с 1 января следующего года.

«Индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан по поводу стоимости данных услуг. Примерно 20% от всех обращений, так или иначе, носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната», — цитирует РИА Новости пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов.

Специалист отметила, что дополнительным параметром необходимости нововведений стал анализ финансовых показателей на вокзалах. В 87 сооружениях РЖД услуга платных туалетов показала убыточность. В настоящее время услуга бесплатного посещения санузла предоставляется на 80 вокзалах РФ.

Сейчас бесплатно посетить санузел на вокзалах могут пассажиры поездов, для этого необходимо предъявить билет на поезд, который находится на станции не более часа либо отправится в течение ближайших трех часов. Также в льготную категорию попадают инвалиды и участники войны, блокадники, инвалиды всех групп, дети младше пяти лет, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и другие группы.

Региональные железнодорожные компании РФ в сентябре 2019 года ввели в перечень услуг электричек пригородного сообщения фотозоны и дискотеки.