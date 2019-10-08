Лукашенко выразил обеспокоенность предстоящими учениями НАТО в Польше

Минск, 8 октября. Белоруссия серьезно обеспокоена учениями НАТО, которые должны состояться в Польше в 2020 году. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на международном форуме «Минский диалог».

Лукашенко подчеркнул, что масштабные военные учения Североатлантического альянса состоятся весной следующего года прямо у белорусских границ. По его словам, подобных учений возле рубежей страны еще не проводилось.

«Какой можно задать риторический вопрос? Не знаем, кому это надо», — сказал Лукашенко.

Учения Defender Europe 2020 планируют провести в апреле–мае 2020 года. Предполагается, что в учениях, которые пройдут на территории десяти европейских государств, примут участие 18 стран.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова взять на себя разработку текста Декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Также белорусский лидер отметил, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела, что этот факт вызывает серьезное беспокойство в Минске, передает «Царьград». По словам Лукашенко, Москва и НАТО в любой момент могут перейти от непреднамеренного локального конфликта к ядерной войне. Кроме того, президент Белоруссии заявил, что «система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах, а международные организации пока не могут остановить этот процесс».