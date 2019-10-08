В Польше создали монстр-трак с колесами трактора «Кировец»

Варшава, 8 октября. Конструктор-любитель из Польши создал огромный монстр-трак, использовав колеса от российского трактора «Кировец». Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Базой для монстр-трака стал кузов от автомобиля Nissan Titan. Конструктор воспользовался 26-дюймовыми колесами от трактора «Кировец». Высота машины составила 3,5 метра, длина — более десяти метров. Машина польского конструктора, претендующая на звание самого большого монстр-трака в мире, оснащена двумя двигателями.

Автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ч, а в его кабине и кузове могут разместиться 24 человека.

Конструктор и водитель монстр-трака признался, что с малых лет мечтал о таком автомобиле. По его словам, в детстве он играл с маленькой копией такой машины, а когда вырос, решил воплотить детскую мечту.

Для строительства машины мечты польскому конструкторы потребовался год. За это время собирались и подгонялись детали от разных грузовиков.