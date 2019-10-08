В России разработали новый метод очистки земель от отходов нефтепереработки

Москва, 8 октября. Российские ученые разработали новый метод очистки земель от отходов нефтепереработки, сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования России.

Сотрудники Уфимского нефтяного технического университета (УГНТУ) совместно с коллегами, проанализировав существующие технологии переработки, предложили новую систему, более оптимальную для решения проблемы утилизации буровых отходов, которая отличается эффективностью и целесообразностью.

В основе новой технологии — использование углерод- кремнеземного композита. Благодаря новому способу переработки задействованная в процессе бурения земля возвращается в землепользование.

«Авторами разработана методология целенаправленного получения высокоэффективных углерод-кремнеземных сорбентов с заданной структурой и составом для очистки нефтезагрязненных земель», — говорится в сообщении.

Кроме очистки земель, придуманную уфимскими учеными технологию можно использовать для ликвидации аварийных разливов нефти на морской акватории и для извлечения радионуклидов из жидких радиоактивных сред.

Оценка нового метода показала ее экологическую безопасность, говорится в сообщении.