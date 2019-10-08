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В Госдуме рассчитывают на возобновление авиасообщения с Грузией в ближайшее время

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В Госдуме сделали заявление о возобновлении авиасообщения с Грузией

Москва, 8 октября. Авиасообщение с Грузией может быть восстановлено в ближайшее время. Об этом по итогам встречи с членами партии «Альянс патриотов Грузии» заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Конкретных сроков я вам не назову сейчас, думаю, что в самое ближайшее время», — заявил Калашников. 

При этом он отметил, что главная задача на данный момент состоит в том, чтобы «обеспечить безопасность». Кроме того, по мнению парламентария, соответствующие заявления должны сделать и грузинские политики.

«Политики отвечают за свое государство, за безопасность, силовые структуры, авиасообщение», — сказал Калашников. 

Авиасообщение с Грузией было закрыто с 8 июля. Указ об этом президент РФ Владимир Путин подписал в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси. Известный политолог и дипломат Гамлет Чипашвили в комментарии ФАН заявил, что сейчас русофобией заражено 80% грузин. 

Кроме того, по его мнению, сейчас США полностью контролируют политическую ситуацию в Грузии: «Они фактически назначают ключевых министров в правительстве, по их инициативе составляются списки политиков в партии, которые имеют большие «проходные баллы» в парламент». Ситуация в Грузии сегодня такая, что Штаты здесь могут все, констатировал эксперт.

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