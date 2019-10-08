Пушков оценил влияние «формулы Штайнмайера» на урегулирование в Донбассе

Зальцбург, 8 октября. Глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал влияние «формулы Штайнмайера» на процесс украинского урегулирования.

По мнению политика, процесс урегулирования будет блокирован до тех пор, пока порядок вступления в силу закона об особом статусе территории не будет выполнен.

«Киев пять лет отрезал от себя Донбасс, а сейчас они говорят, что он должен быстро вернуться. Не вернется он быстро, это вообще исключено. «Формула Штайнмайера» — самый первый шаг по разблокировке минского процесса», — подчеркнул Пушков.

Российский политик также отметил, что «формула Штайнмайера» — лишь один из промежуточных шагов для урегулирования всей проблемы, однако без нее дальнейшее движение по процессу о смене статуса Донбасса невозможно.

«Киев должен без всяких предварительных условий восстановить экономические связи с Донбассом, — отметил сенатор РФ.

Алексей Пушков посетил 15-ю конференцию европейских регионов и городов в Зальцбурге и принял участие в панельной дискуссии по Украине.

«Формула Штайнмайера» получила название по имени федерального президента Германии. Она была согласована контактной группой по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе. Киев подписал формулу, в результате чего в столице Украины и других городах страны прошли акции протеста против этого решения.

В документе указаны три пункта. Первый говорит о необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Второй подтверждает демократические выборы со стороны ОБСЕ и вступление на время в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Третий пункт закрепляет особый статус Донбасса в Конституции Украины, после которого закон вступает в полную силу.