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Южная Корея хочет установить с Россией линию военной связи

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Южная Корея хочет установить с Россией линию военной связи

Сеул, 8 октября. Республика Корея намерена установить с Россией прямую линию военной связи, сообщило агентство Yonhap.

В документе сообщается, что меморандум может быть подписан военными России и Южной Кореи до конца этого месяца.

«Создание горячей линии позволит предотвратить любые случайные нарушения самолетами двух стран их зон опознавания ПВО», — говорится в докладе.

При этом военные эксперты в Сеуле рассказали в беседе с ТАСС, что Россия не признает установленную республикой в одностороннем порядке так называемую зону опознания ПВО, так как это противоречит международному законодательству, и никогда не устанавливала подобных зон у своей границы.

Напомним, в конце июля южнокорейский Комитет начальников штабов утверждал, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе островов Токто, которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом. Южная Корея подняла в воздух свои истребители, которые затем открыли предупредительный огонь.

Министерство обороны России подчеркнуло, что российские ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи и выполняли полет над нейтральными водами Японского моря.

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Источник: ТАСС
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