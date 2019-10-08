Белоруссия заявила о готовности разработать декларацию о неразмещении РСМД в Европе

Минск, 8 октября. Минск готов взять на себя разработку текста Декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на международной экспертной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

По словам белорусского лидера, градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. Лукашенко подчеркнул, что в Минске взволнованы этим фактом, передает «Царьград».

«Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны», — отметил президент Белоруссии.

Напомним, 2 августа Вашингтон объявил об одностороннем выходе США из Договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В качестве повода для прекращения действия договора Штаты использовали бездоказательные обвинения, заявив, что Москва якобы нарушала положения ДРСМД. При этом практически сразу после прекращения действия договора глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США намерены активизировать работы над неядерными ракетами наземного базирования, то есть теми, которые попадали под ограничения ДРСМД, пишет Infox.ru.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не будет где-либо размещать свои ракеты, пока этого не сделают США. Кроме того, российский лидер направил в столицы ряда стран послание с предложением ввести мораторий на размещение РСМД на территории Европы, сообщает НСН.