Москва, 8 октября. Евросоюз устал от санкций и хочет уйти в новый цикл отношений с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Сенатор из России принял участие в конференции европейских регионов и городов в Зальцбурге, в том числе в панельной дискуссии по Украине.

Как пишет РИА Новости, по его словам, Австрия устала от конфликта между Евросоюзом и Россией. Пушков заявил, что в Евросоюзе устали от санкций.

«Могу авторитетно сказать, что такие же настроения очень сильны во Франции, Италии, Греции, Испании, Словении, на Кипре», — подчеркнул он.

По мнению Пушкова, у многих европейских политиков есть «желание смотреть в будущее и понимание того, что пора уже уходить из конфронтационного цикла в некий новый цикл отношений с Россией».

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.