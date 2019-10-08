Эксперт рассказал, какого сценария по Донбассу добивается Киев

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV сообщил, что существует три сценария развития ситуации в Донбассе. Первый сценарий предполагает попытку реализации минских соглашений в рамках «несправедливого, как считает Киев, процесса, в который Украина влезла много лет назад».

«Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно не возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть. Или третий вариант — никогда больше не возвращаться к этой части Украины», — заявил дипломат.

Комментируя размышления главы МИД Украины, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что пока Киев выполняет только второй сценарий — бесконечно затягивает процесс нормализации ситуации. Он уверен, что Украина продолжит делать это и дальше. Сейчас команда украинского президента Владимира Зеленского пытается продолжить то, что начали в Минске предшественники действующей власти.

«Да, конечно, второй сценарий может вытекать из первого в том смысле, что Киев и порошенковский, и Зеленского считает весь этот мир, все эти мирные условия «несправедливыми» для себя. Но тогда Пристайко должен откровенно солидаризоваться с теми, кто сейчас стоит на площади и требует полной победы над Донбассом, считает «формулу Штайнмайера» и минские соглашения капитуляцией и т. д. Конечно, для России, для самого Донбасса наилучшим был бы полный отказ Киева от этих территорий, что неоднократно высказывали и до войны, и сейчас разные общественные и политические деятели Украины», — поясняет политический аналитик.

Действительно, для Киева Донбасс очень неудобная территория, на которой и раньше проживало нелояльное, а теперь откровенно враждебное население. Соответственно, в случае вхождения региона в состав Украины Зеленскому потребуется принимать какие-то меры.

«А меры могут включать в себя либо исключение этого населения из гражданства и государственной жизни страны, что повлечет за собой определенного рода последствия, либо Киеву придется учитывать это чрезвычайно враждебное население в своей политической системе, но ясно, что они будут голосовать вовсе не за те партии, которые выгодны Киеву», — продолжает Безпалько.

Пристайко также не исключил, что в случае срыва минских соглашений необходимо будет обращаться к мировому сообществу и вводить «миссию по поддержке мира на всей оккупированной территории».

«Размещение миротворцев регламентируется ООН и ее уставом, и в связи с этим Россия всегда может заветировать их размещение, если они не будут устраивать Москву или, соответственно, если они не будут устраивать стороны конфликта — ДНР и ЛНР. Ранее предложения о размещении миротворцев звучали не раз. Сначала их предлагалось разместить на всей территории Донбасса, чуть позже оставить только на линии разграничения между Россией и Украиной. Не было точного согласия по составу этих миротворцев, потому что Киев не соглашался на контингент из стран ОДКБ, а Москва с Донецком и Луганском не соглашались на контингент НАТО. Так что миротворцы пока остаются очень умозрительной возможностью. Отмечу, что миротворцы имели бы смысл на линии разграничения, а вовсе не там, где предлагает Киев», — заключил член Совета по межнациональным отношениям.

Ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что Киев намеренно сорвал запланированное на 7 октября разведение войск в Донбассе.

Она напомнила, что план-график устранения нарушений включает в себя предоставление наблюдателям миссии ОБСЕ данных об исходном нахождении сил и средств на участке разведения около Петровского. ДНР свои обязательства выполнила, однако Киев отказался это делать, выступив с деструктивными заявлениями об обязательном соблюдении режима тишины в течение семи дней.