Вашингтон, 8 октября. Специалисты аналитического центра США составили рекомендации для нового состава Еврокомиссии. Помимо прочей информации, в документе указаны рекомендации по выстраиванию отношений с Россией.

Американские аналитики «Атлантического совета» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019. — Прим.ФАН) рекомендуют Еврокомиссии придерживаться прежнего курса, основные моменты которого это препятствие РФ строительству «Северного потока — 2», борьба с «дезинформацией» и помощь Украине в борьбе с «российской агрессией».

Центр аналитики предложил организации взять за основу поведение властей Польши по отношению к РФ. Автором главы, посвященной общению с Россией, стал американский дипломат Дэниел Фрид. Политик около 40 лет прослужил в Госдепартаменте, и в том числе занимался курированием вопросов отношений со странами Европы и Евразии. Фрид считает, что ЕС проделал неплохую работу за последние годы, отвечая на вызов России.

При этом Дэниел Фрид отмечает, что с Россией необходимо сотрудничать, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, называя такой подход «разумным», сообщает RT.

Примечательно, что ряд политиков Запада продолжают гнуть линию обвинительной политики в отношении России, в том числе говоря о дезинформации государства по отношению к другим странам, но при этом не предоставляют никаких доказательств.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о договоренностях о новом контракте по газу между Россией и Украиной.