Москва, 8 октября. Счетная палата России проверила целевое использование средств федерального бюджета и внебюджетных источников, направленных на государственную поддержку производства, проката и показа отечественного кино и анимации в 2017–2018 годах, а также в истекшем периоде 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что достижение среднесрочных целей по Стратегии культурной политики до 2030 года в области кинематографии оценивается одним целевым показателем. Специалисты предложили разработать документ федерального уровня в области кинематографии.

Счетная палата России предложила провести комплексную оценку киноотрасли. Счетная палата уточнила, что количество иностранных зрителей, посмотревших российские картины за рубежом, по имеющимся данным, снизилось почти на 15% и составило восемь миллионов человек. Это говорит о том, что государство недостаточно эффективно поддерживает показ российских фильмов за границей.

Ранее президент РФ Владимир Путин приветствовал участников фестиваля документального кино «Россия», отметив его важную просветительскую миссию. В приветственной телеграмме глава государства отметил «большую и славную историю» фестиваля.

Путин также подчеркнул, что все эти годы форум держит высокую художественную планку и содействует сбережению лучших традиций отечественного документального кино.

Глава государства пожелал участникам фестиваля вдохновения и успехов.