Москва, 8 октября. Экс-король Малайзии Мухаммад V пытался откупиться от своей беременной жены Оксаны Воеводиной, предлагая ей почти миллион долларов, но «Мисс Москва» на эту сделку не пошла. Новыми подробностями непростого бракоразводного процесса пары поделились друзья Оксаны.

По их словам, Фарис (так экс-короля называют близкие) бросил Воеводину через месяц после свадьбы, когда она была на четвертом месяце беременности. В это время они отдыхали в Швейцарии. Король вел себя неадекватно, они сильно ссорились. В итоге Оксана пережила сильнейший стресс, а чтобы вернуться домой, ей пришлось продать обручальное кольцо.

После этого «Мисс Москва — 2015» попыталась наладить контакт с мужем и делала это только ради сына, чтобы мальчик рос в полной семье. Однако вместо Фариса женщине ответили его адвокаты. Юристы предложили Воеводиной договориться об условиях воспитания ребенка «без шума», а чтобы матери-одиночке было легче переживать расставание, ей пообещали ежемесячное содержание в 75 тыс. долларов в месяц (4 млн 872 тысячи рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

Оксану такие торги возмутили, и она потребовала, чтобы муж встретился с ней немедленно. Но мужчина снова ушел от ответа, предоставив обязанность вести переписку с женщиной своим адвокатам. Юристы поставили условие, что Фарис купит ей жилье только после рождения ребенка. По мнению уже экс-короля, большинство людей по всему миру живут в съемных апартаментах, а если Оксана беспокоится о своей безопасности, то может снять хорошую квартиру и нанять телохранителя, пишет KP.RU.

Ранее британский таблоид The Daily Mail сообщил, что Оксана якобы требует на содержание общего сына Леона два млн рублей в месяц, а в качестве отступных — недвижимость на сумму 700 млн рублей. Сама Воеводина эту информацию комментировать не стала.

Отметим, что экс-король развелся с «Мисс Москвой» только по исламским традициям (трижды произнеся слово «талак»), в России такое расторжение брака не признается.