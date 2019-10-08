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Москва и Эр-Рияд рассчитывают сохранить цены на нефть на целесообразном уровне

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Москва и Эр-Рияд рассчитывают сохранить цены на нефть на целесообразном уровне

Москва, 8 октября. Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в том, чтобы стоимость нефти не превышала целесообразный уровень, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах Российской энергетической недели.

«Мы вместе с Саудовской Аравией заинтересованы в том, чтобы эта цена не задиралась выше целесообразного уровня», — сказал представитель Кремля в беседе с телеканалом «Россия-24».

Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, цена нефти в этом году составит 65 долларов за баррель. Для многих ближневосточных членов ОПЕК такая стоимость за топливо вполне комфортна, утверждают аналитики. Однако для Саудовской Аравии такая цена неприемлема, поскольку у Эр-Рияда бездефицитный бюджет начинается от 80 долларов за баррель.

В конце прошлого месяца министерство природных ресурсов и экологии России повысило оценку стоимости и запасов нефти в государстве.

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Источник: Россия-24
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