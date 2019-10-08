Украинские профсоюзы потребовали от властей достойной жизни

Федерация профсоюзов Украины отметила Всемирный день действий за достойный труд, утвержденный в 2007 году по инициативе Международной конфедерации профсоюзов. Активисты ФПУ вышли на Майдан с флагами и выдвинули целый ряд требований к власти. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Профсоюзные активисты, вышедшие на Майдан в количестве полутора сотен человек, выступали за поддержку «достойного труда» («гидну працю»). По их мнению, эта поддержка должна быть в центре внимания политиков и работодателей, так же как и права и интересы работников. В этих требованиях не было ничего предосудительного — кроме того, что к нынешней Украине они не имели ни малейшего отношения.

Сегодня, по данным Укрстата, средний уровень занятости населения в стране составляет 58,2%. То есть более 40% экономически активных граждан являются безработными. По неофициальной статистике, таковых сегодня более половины. Большинство неработающих либо потеряли рабочие места из-за резкого сокращения производства, либо не желают трудиться на низкооплачиваемой работе и занимаются мелким бизнесом (официально числясь безработными). В число официальных безработных попадают и сотни тысяч украинских «заробитчан», трудящихся «вахтовым методом» в странах ЕС и России. Так происходит, потому что десятки тысяч рабочих мест на нынешней Украине описываются термином «бедность работающих».

На митинге, организованном на Майдане, активисты держали баннеры с призывами к власти «обеспечить стабильную занятость, достойную зарплату, создать новые производительные рабочие места», узаконить легальные трудовые отношения, гарантировать работникам надежную социальную защиту. Судя по разговорам в толпе, многие из них понимали, что это не более чем благие пожелания и на их выполнение у новой власти уйдут годы. Если, конечно, она сама вскоре не сменится. Затем на Майдане выступили лидеры профсоюзов — как и положено, витиевато, но честно.

«Сегодня в основу социальной политики Украины вместо признанных социальных стандартов достойной жизни и достойного труда положена идея социальных минимумов выживания. Это приводит к росту бедности среди украинцев, а молодежь годами не может найти достойную работу, — заявил зампред ФПУ Владимир Саенко. — Только консолидация усилий профсоюзов поможет защитить трудовые права работников в новой редакции Трудового кодекса и восстановить их право на забастовку! А власти, наконец, нужно отказаться от ограничения социальных и трудовых прав граждан и начать реальный социальный диалог с ними, чтобы обеспечить достойную жизнь работающим».

Впрочем, большинству работников до достойной жизни, мягко говоря, далеко. Даже многие из пришедших на митинг на Майдане выглядели довольно потерто: явно не новая одежда, старая, видавшая виды обувь и т. д. Согласно сентябрьскому опросу социологов из R&B Group, 78% украинских работающих «остро не хватает того, что они зарабатывают, на нормальную жизнь». И только каждый пятый работник доволен денежным вознаграждением за свой труд.

Уровень желаемой украинцами зарплаты составляет от 20 до 22 тысяч гривен в месяц (около 50 тысяч рублей). А реальный уровень заработка в Киеве составляет в среднем 10,5 тысячи гривен (около 26 тысяч рублей). В регионах он значительно меньше, там уже можно говорить о нищете работающих.

Кстати, как недавно заявила глава Минфин Украины Оксана Маркарова, в проект госбюджета на 2020 год заложено увеличение минимальной зарплаты в стране до 4,7 тысячи гривен. По впечатлениям ФАН, на эту сумму в Киеве можно прожить от силы десять дней — и то, если сильно экономить на всем и не платить за «коммуналку».

«Мы считаем, что большее увеличение «минималки» не соответствовало бы росту реальной продуктивности экономики», — сказала Маркарова.

После митинга активисты переместились в обновленный Дом профсоюзов. Там для них организовали встречу с главой комитета Рады по вопросам соцполитики Галиной Третьяковой. Та обязалась учесть все благие пожелания активистов при формировании нового Трудового кодекса Украины. Она не стала обещать, что уже в ближайшем будущем средняя зарплата обеспечит ее обладателю ту самую «достойную жизнь». На фоне продолжающегося в стране экономического кризиса это выглядело бы откровенным враньем.