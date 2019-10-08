Телефонный разговор Трампа и Эрдогана прошел не по плану

Вашингтон, 8 октября. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в минувшие выходные прошел не так, как ожидали западные СМИ. Лидеры стран обсуждали планируемую Турцией операцию на территории Сирии.

В воскресенье, 6 октября, США высказали позицию, что их вооруженные силы не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а также не планируют находиться неподалеку.

После разговора Трампа и Эрдогана Белый дом опубликовал релиз, в котором также сообщается, что с настоящего времени Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), взятых в плен за последние два года.

Ранее Эрдоган сообщил, что во время операции на севере Сирии к востоку от Евфрата будет произведена очистка приграничной территории государства от сил самообороны сирийских курдов. Тем самым власти планируют создать там зоны безопасности для беженцев.

Трамп в разговоре с лидером Турции заявил, что «умеренное вторжение», такое как расчистка безопасной зоны, могло быть приемлемым для США, но широкомасштабное вмешательство — нет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Также американский президент предупредил коллегу, что в случае начала Турцией крупной военной операции, США полностью выведут войска из Сирии.

Утром во вторник, 8 октября, появилась информация о том, что ВВС Турции ударили по курдам в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.