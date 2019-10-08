Полиция Москвы потребовала у «оппозиции» 18 млн рублей ущерба из-за незаконных митингов

Москва, 8 октября. ГУ МВД Москвы через суд требует у «оппозиции» возместить ущерб в размере около 18 миллионов рублей, причиненный во время незаконных митингов, прошедших в столице 27 июля и 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Симоновского районного суда.

В дни незаконных митингов для обеспечения безопасности горожан столичное ГУ МВД было вынуждено привлечь полицейских, а также специализированную технику. В результате столичная полиция понесла значительные убытки, сообщает «Царьград».

Известно, что в суд были направлены два иска. Один из них адресован скандальному блогеру Алексею Навальному и его сторонникам, организовавшим несанкционированную акцию 27 июля. По этому иску ГУ МВД Москвы требует около 8,5 миллиона рублей, пишет РИАМО. Второй иск направлен соратнице Навального Любови Соболь и сотруднику «Фонда борьбы с коррупцией» Георгию Албурову, устроившим незаконный митинг 3 августа.

Отметим, что это далеко не первый иск к Навальному и его сторонникам, касающийся незаконных митингов. Так, ранее суд взыскал со скандального блогера 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги». Кроме того, московский ресторан «Армения» отсудил у Навального 241 тысячу рублей убытков, понесенных заведением из-за незаконного митинга, состоявшегося 27 июля. Также компания «Флай Авто», предоставляющая в прокат премиальные автомобили, подала иск к ФБК с требованием возместить 1 миллиард рублей за поврежденные во время несанкционированных акций машины Porsche и Lexus.

Напомним, поводом для организации незаконных митингов «оппозиции» стал правомерный отказ избирательных комиссий регистрировать сторонников Навального в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. Соратники скандального блогера предоставили в Мосгоризбирком поддельные подписи и подписи мертвых. Так, у Соболь доля липовых подписей составила почти 15%.