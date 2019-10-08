В Крыму рассказали о памятнике археологии, который станет магнитом притяжения туристов

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли на полгода из-за обнаружения археологического памятника. Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что это за объект и какие еще новые памятники в Крыму выявили после воссоединения полуострова с Россией.

Накануне министерство транспорта России сообщило, что движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроется в июне 2020 года, а не в декабре 2019, как планировалось ранее. Это связано с необходимостью переноса участка керченского подхода в целях сохранения обнаруженного уникального памятника археологии — античной усадьбы.

«Это рабочие моменты. У нас при строительстве трассы «Таврида» и других объектов, будь то детские сады, школы и так далее, постоянно обнаруживаются археологические памятники. При прокладке «Тавриды», например, нашли уникальную пещеру. И это неудивительно, потому что в Крыму до шести исторических слоев. Наш полуостров — это музей под открытым небом, а благодаря тому, что после воссоединения с Россией Крым стал активно развиваться, все новые и новые артефакты выходят на поверхность», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей крымский депутат Алексей Черняк.

Он подчеркнул, что запуска грузовых поездов в Крыму ждут с нетерпением, потому что они улучшат ситуацию со снабжением полуострова.

«Но еще полгода можно подождать. Это не критично. Потому что мы прекрасно понимаем, что эта античная усадьба и город, который может находиться вокруг нее и которым сейчас займутся археологи, могут стать новым магнитом притяжения, который будет привлекать туристов в Крым еще многие столетия», — заметил Алексей Черняк.

Депутат Госсовета Крыма подчеркнул, что после воссоединения полуострова с Россией в Крыму было обнаружено немало исторических объектов: усадьбы, храмы, мосты, дороги, пещеры…

«Все это благодаря активному строительству. И все это идет в культурно-историческую копилку Крыма и Российской Федерации. Впоследствии все это превратится в новые туристические объекты. Сначала археологи отработают, а потом будем решать, как это все организовывать, деньги на это есть», — добавил крымский парламентарий.

Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту — крупнейшей российской переправе через Керченский пролив, протяженность которой составляет 19 км, будет запущено в запланированный срок. Ориентировочно — 9-10 декабря. Продажа билетов стартует за 45 суток, сообщали в ФГУП «Крымская железная дорога». Автомобильное движение по мосту началось в 2018 году.