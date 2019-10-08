Эксперт рассказал, к каким последствиям приведет выход США из Договора по открытому небу

США смогут манипулировать информацией по развертыванию войск в каком-либо районе мира с выходом из Договора по открытому небу, который предоставлял эти данные легально и открыто, считает директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Своей позицией Энгель поделился в письме к советнику американского лидера по нацбезопасности Роберту О'Брайену, которое опубликовано на сайте комитета.

«Решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия», — говорится в письме.

Он отмечает, что этот договор дает возможность США и их «союзникам и партнерам в Европе следить за военными перемещениями в России».

По словам Алексея Леонкова, было понятно, что договор по открытому небу скоро может «оказаться под ударом».

«Основная суть этого договора в том, что стороны, за счет использования специальной разведывательной авиации, пролетают по определенному маршруту и удостоверяют отсутствие разворачивания вооруженных сил. Стороны убеждаются, что нет признаков начала войны», — заявил Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Таким образом, во время действия договора по открытому небу самолеты пролетали над территориями Европы, США и России и результаты фиксировались, подчеркивает военный эксперт.

«Результаты показывали, что стороны не готовятся к боевым действия друг против друга. Если этот договор будет прекращен, то возникает вопрос, как теперь иметь доказательную базу, что стороны не готовятся к войне. Со стороны США и их союзников идет пропаганда, что Россия собирается напасть на Прибалтику или Европу. Это были всегда слова, не имеющие никаких доказательств. Договор по открытому небу предоставлял доказательства, что этого не происходит», — сообщил собеседник ФАН.

Без этого договора доказать другим способом, что в определенном районе нет развернутых войск, будет достаточно сложно, говорит Леонков.

«Конечно существуют спутники разведчики, но эта информация носит закрытый характер. Этой информацией США всегда хорошо манипулируют. А договор по открытому небу предоставлял эти данные легально и открыто для всех его участников. Теперь информацией можно будет манипулировать», — добавил военный эксперт.

Договор по открытому небу был подписан представителями 23 государств — членов ОБСЕ 24 марта 1992 года в Хельсинки. В разработке документа активно участвовала Москва. Договор предоставляет государствам-участникам право совершать облеты территорий друг друга и в соответствии с согласованными квотами вести наблюдения за военной деятельностью.

Ранее в беседе с ФАН Алексей Леонков заявил, что Договор по открытому небу является последней ниточкой, которая удерживает мир от Третьей мировой войны. По его словам, он является «бесспорным признаком того, что стороны не готовятся к полномасштабной войне друг с другом».