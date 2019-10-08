Москва, 8 октября. Депутат Госдумы Инга Юмашева назвала «неприятным явлением» ситуацию со своим допросом сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Об этом она рассказала в интервью.

По ее словам, такие случаи становятся определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях. Она напомнила, что Вашингтон не выдал визы части делегации из России на Генассамблее ООН. Кроме того, сотрудники МИД не смогли отправиться на «Форт-Росс» в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз. Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка.

«Наверное, это звенья одной цепи», — подчеркнула Юмашева в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению российского депутата, нужно разделять американский народ и власти, которые пытаются «набрать очки» на российской теме.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Юмашеву, прибывшую в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», в аэропорту встретил сотрудник ФБР, учинивший ей часовой допрос и предложивший «продолжить общение» позже в неформальной обстановке.

Напомним, ряд российских делегатов, планировавших принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс» получили от властей США отказ в выдаче им виз. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, форум, который проходил в Калифорнии, направлен на укрепление и развитие российско-американского сотрудничества, и представители РФ все равно примут в нем участие.

Напомним, ранее США отказали в выдаче виз членам российской делегации перед стартом Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Москва заявила, что готовит ответ Вашингтону в «визовой войне».